РИАМО - 30 сен. Ход реконструкции стадиона «Спартак» в Звенигороде проинспектировал глава Одинцовского округа Андрей Иванов. После завершения всех работ на берегу Москвы-реки появится современная зона отдыха с развитым спортивным ядром. Глава муниципалитета провел рабочее совещание с участием местных жителей и представителей подрядной организации, сообщает пресс-служба администрации округа.

«Объем работ очень большой, но с подрядчиком мы договорились о том, что к юбилею города, который пройдет в следующем году, все будет завершено. Не обошлось без сюрпризов. При начальной планировке территории вскрылись старые, давно неработающие коммуникации. Придется их демонтировать, так как они мешают благоустройству», - сказал Андрей Иванов.

Руководитель муниципалитета вместе со строителями выслушал пожелания родителей юных спортсменов и тренеров по обустройству спортивных сооружений, дополнительных раздевалок, парковочного пространства. Тренер местной спортшколы Андрей Лукьянов обратил внимание на то, что после реконструкции легендарный стадион «Спартак» сможет принимать соревнования не только областного, но и всероссийского уровня. Значит, нужно дополнительно предусмотреть возможность проезда и разворота больших автобусов. Это предложение было оформлено одним из поручений главы.

«Обсудили необходимость дополнительных навесов и раздевалок, еще несколько проходов, чтобы было удобно заходить на стадион с разных сторон. Обязательно продолжим диалог с жителями, родителями, тренерами, чтобы сделать этот многофункциональный объект максимально соответствующим запросам местного сообщества», - отметил Андрей Иванов.

Глава сообщил, что строители опережают график. После завершения работ на берегу Москвы-реки рядом с обновленным стадионом разместятся многофункциональная хоккейная коробка, спортплощадка для баскетбола, волейбола, гандбола и тенниса, крытая тренажерная зона и скейтпарк площадью 800 м2. Вдоль реки обустроят прогулочную набережную с видовыми площадками и уличными диванами.