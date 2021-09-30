РИАМО - 30 сен. Объекты жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Одинцовского городского округа полностью готовы к прохождению осенне-зимнего периода. Отопление подано во все многоквартирные дома с центральным отоплением – 1800, также теплом обеспечены социальные объекты – 182. Об этом сообщил глава Одинцовского округа Андрей Иванов на еженедельном совещании с профильными заместителями и руководителями территориальных управлений.

«Последние несколько лет в Московской области все раньше и раньше начинается подача отопления жителям, и на нашей территории в эту работу вовлечены 209 котельных. Мы рано начали сезон – в связи с резким похолоданием. По поручению губернатора мы подаем тепло с 13 сентября. Сначала тепло пришло на социальные объекты, а затем в многоквартирные дома. Подчеркну, что здесь заслуга не только ранних холодов, но и результат слаженной работы наших коммунальных служб», - отметил Андрей Иванов

Глава Одинцовского округа добавил, что на старте отопительного сезона было несколько адресов, где отопление не удалось подать вовремя – произошел сбой на 2-х частных котельных, а также вышел из строя объект в поселке Гарь-Покровское. Но, как подчеркнул Андрей Иванов, возникшие проблемы были оперативно решены – сейчас все жители муниципалитета получают тепло.

«Для получения сигналов от жителей создана Единая диспетчерская служба, а также диспетчерская Теплосети. Поэтому просьба к жителям: если у вас где-то нет отопления, то в первую очередь обращайтесь в управляющую компанию, если УК не реагирует, либо не дает правильную информацию – вы можете обратиться в «Одинцовскую Теплосеть» по ее диспетчерским номерам. Они круглосуточные, многоканальные и вам в обязательном порядке будет дана информация о том, как подается отопление. Если отопления нет – будут подключаться аварийные бригады Теплосети с целью возобновления теплоснабжения», - подчеркнул заместитель главы администрации Одинцовского округа Михаил Коротаев.

При подготовке к осени, зиме на всех котельных создано 100% запасов основного и резервного топлива. Также был обеспечен резерв материально-технических средств для проведения аварийно-восстановительных работ и проведены практические занятия с аварийно-восстановительными бригадами по ликвидации возможных последствий аварийных ситуаций на коммунальных объектах и сооружениях. Схемы взаимодействия коммунальщики отработали со спасательными, противопожарными и противоаварийными подразделениями городского округа.