РИАМО - 30 сен. Пробки в 8 баллов из 10 возможных образовались на столичных дорогах вечером 30 сентября, следует из данных сервиса «Яндекс.Пробки».

Движение сильно затруднено на Третьем транспортном кольце, Садовом кольце, Шоссе энтузиастов и Волгоградском проспекте. Заторы также образовались в районах станций метро «Лубянка», «Пушкинская», «Улица 1905 года», «Арбатская», «Тульская».

Кроме того, чрезмерно перегружены транспортом улицы Земляной Вал Тверской бульвар, Болотная набережная, Петровский бульвар, Сокольнический Вал.

Пробки также наблюдаются на МКАДе, Ленинском проспекте, Можайском, Звенигородском и Аминьевском шоссе.