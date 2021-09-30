РИАМО - 30 сен. Накануне Дня пожилого человека во Дворце культуры в Видном поздравили ветеранов, которые вложили много труда и сил в развитие Ленинского городского округа, сообщает пресс-служба администрации городского округа.

И сегодня, находясь на заслуженном отдыхе, многие из них ведут активный образ жизни и занимаются общественной работой. Подтверждением этому стал флешмоб участников клуба «Активное долголетие», а также выставка творческих работ и мастер-классы для пожилых людей, организованные в фойе Дворца культуры перед торжественным мероприятием. Также все желающие могли проверить зрение – такая возможность была им предоставлена при поддержке Торгово-промышленной палаты округа.

Присутствующих поздравили представители администрации и депутатского корпуса муниципалитета. Они пожелали ветеранам крепкого здоровья, душевного спокойствия, тепла и любви близких людей.

Завершился праздник небольшой концертной программой с участием творческих коллективов округа.

Сегодня в округе свыше 30 тысяч пенсионеров, порядка 2 тысяч из них - активные участники губернаторского проекта «Активное долголетие».

Праздник «Международный день пожилых людей» отмечается ежегодно 1 октября во всем мире. Он был учрежден 14 декабря 1990 года, инициатором его создания стала Генеральная Ассамблея ООН.