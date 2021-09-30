РИАМО - 30 сен. Сведения в отношении ООО «Премьер Знак» подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков по факту нарушения условий контракта, сообщает пресс-служба управления ФАС по Московской области.

Ранее управление дел губернатора и правительства Московской области заключило с ООО «Премьер Знак» контракт на поставку наградной продукции.

В связи с нарушением обществом условий исполнения контракта, управление расторгло его в одностороннем порядке. Соблюдение порядка расторжения контракта подтверждено документами и сведениями.

На заседании комиссии УФАС фирма не представила документы, свидетельствующие об устранении нарушений условий контракта в установленный срок.

По итогам дела УФАС пришло к выводу, что сведения в отношении ООО «Премьер Знак» подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков.