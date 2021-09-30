РИАМО - 30 сен. Учреждения культуры Московской области подготовили мероприятия, посвященные Дню пожилого человека, который отмечается 1 октября, об этом сообщает пресс-служба министерства культуры региона.

Историко-художественный музей «Новый Иерусалим» в рамках виртуального концертного зала проведет трансляцию концерта «Короли и дьяволы» Государственного симфонического оркестра Республики Татарстан из Концертного зала им. П.И. Чайковского.

В Сергиево-Посадском историко-художественном музее-заповеднике посетителей ждет программа «Музыкальный музей. История романса». Это своего рода путешествие в мир романса от его возникновения в Испании в XIV веке до расцвета в России в XIX веке.

Литературно-мемориальный музей-заповедник А.П. Чехова «Мелихово» пригласит на спектакль «Вежливые люди» и программу «Великие русские писатели».

В Звенигородском историко-архитектурном и художественном музее пригласят на театрализованную экскурсию о традициях XVII века «Река времени». В музейном комплексе «Зоя» проведут беседу «Мое родное Подмосковье» и мастер-класс по изготовлению поздравительных открыток.

В трех городах региона – Электрогорске, Талдоме и Власихе – пройдут мероприятия, организуемые Московской областной филармонией.

Международный день пожилых людей отмечается 1 октября начиная с 1991 года.