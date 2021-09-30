РИАМО - 30 сен. Общая сумма кешбэка, выплаченного жителям Подмосковья за оплату коммунальных услуг с помощью платежной системы «Мир», составила 10,7 млн руб., сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

«Безусловно, акция востребована жителями Московской области, ведь если суммировать платежи с июля по декабрь включительно, то по одному лицевому счету можно получить порядка тысячи рублей в качестве возврата», - сказал министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.

Для возвращения процента от суммы погашения коммунального счета необходимо произвести оплату через личный кабинет МосОблЕИРЦ с помощью карты «Мир», зарегистрированной в программе лояльности. Услугой воспользовались почти 100 тыс. жителей Подмосковья. Акция будет проходить до 31 декабря этого года.

Возможность получения кешбэка в размере 1% от суммы оплаты коммунального счета появилась у жителей Московской области в начале июля 2021 года.

Помимо кешбэка, личный кабинет МособлЕИРЦ предлагает пользователям возможность оплаты счетов за коммунальные услуги без банковской комиссии, доступ к предложениям программы «Коммунальный бонус», функции «умная платежка» и прочим сервисам.

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