РИАМО - 30 сен. Медицинские маски помогут аллергикам, астматикам и переболевшим коронавирусной инфекцией пережить сухой и пыльный октябрь в Москве, сообщила РИАМО врач-терапевт Людмила Лапа.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что в первой декаде октября в Москве ожидается дефицит осадков, воздух будет пыльным. Такую погоду синоптик назвал «марсианской».

«Это плохо повлияет на аллергиков и тех, кто страдает астмой. Низкая влажность воздуха и большое количество мелкой пыли обострят бронхиты и бронхиальные астмы. Также усугубится течение хронических заболеваний, однако, на здоровых людях это почти не скажется», — сказала Лапа.

Она отметила, что облегчить состояние помогут защитные маски.

«Сейчас много пыли, так что нужно защищать органы дыхания, как бы это банально ни звучало, носить медицинские маски. Также надо принимать витамины, особенно витамин D. Витамин С мы можем получать из фруктов. И не стоит забывать одеваться по погоде», — посоветовала врач.​

Также Лапа напомнила, что осенью особенно распространены инфекции, поэтому важно соблюдать профилактические меры. Людям, перенесшим коронавирус, нужно наблюдаться у врача и проходить реабилитацию.

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