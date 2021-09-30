РИАМО - 30 сен. С начала года путешественники около 115 тыс. раз прослушали познавательные аудиогиды ЦППК, в тройку лидеров по популярности попали аудиогиды по Владимиру, Серпухову и Коломне, сообщает пресс-служба компании.

В частности, гид по Владимиру скачали свыше 30 тыс. раз. Аудиоэкскурсия «Серпухов» оказалась на втором месте по популярности у пассажиров ЦППК, ее прослушали более 8 тыс. раз. Замыкает тройку «Коломна» с почти 6 тыс. прослушиваний.

Аудиогиды можно скачать и пройти по предложенному автором экскурсии маршруту. Местоположение человека определяется по геолокации, благодаря этим данным гид рассказывает о достопримечательностях, исторических датах и знаковых событиях, связанных с местами, по которым в данный момент путешествует пользователь.

По такому принципу работает серия аудиоэкускурсий «От станции в город». Пассажир скачивает аудиогид, выходит в город со станции прибытия и далее узнает интересные факты о нем по ходу своей прогулки.

Из аудиогидов «Говорящие экспрессы» можно узнать об истории, культуре и особенностях мест, которые путешественники проезжают на поезде в рамках своего маршрута.

ЦППК выпускает аудиогиды с 2016 года. Сейчас в свободном доступе находятся 46 аудиоэкскурсий на русском и английском языках.