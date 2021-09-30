РИАМО (МЫТИЩИ) - 30 сен. Мытищинская городская прокуратура направила в суд уголовное дело по обвинению мужчины в приобретении наркотических средств и их хранении без цели сбыта, сообщается на сайте администрации округа.

Мужчина в состоянии наркотического опьянения на участке местности в 20 м от забора д. 27 по ул. Западной в Мытищах подобрал не менее 8 полимерных свертков с мефедроном общей массой 9,28 г, что является крупным размером. Он незаконно хранил при себе наркотик с целью употребления, но без цели сбыта. Гражданин был задержан сотрудниками полиции.

По предъявленному обвинению мужчина вину признал. За совершение преступления, относящегося к категории тяжких преступлений, ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 10 лет.