РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 30 сен. Глава подмосковных Котельников Сергей Жигалкин проведет встречу с жителями дома №5 в микрорайоне Силикат 15 октября, сообщает пресс-служба администрации округа.

Жигалкин посетил данный дом, в нем сейчас ремонтируют 3 подъезда. При проверке было выявлено множество недочетов в работе подрядной организации. Они касаются покраски стен, потолков и уложенной плитки.

Собственники также высказали свои замечания. В одном из подъездов после проведенного ремонта необходимо привести в порядок комнату консьержа, где на данный момент находятся стройматериалы.

Жигалкин запланировал встречу с жителями этого дома на 15 октября, чтобы посмотреть, насколько качественно подрядная организация устранила обозначенные недочеты.