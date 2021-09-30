РИАМО - 30 сен. Конфликт со стрельбой на территории столичной школы №1374 мог произойти из-за буллинга. В школе есть несколько ребят, которые постоянно травят других учеников, в частности девочек, поэтому с ними решил разобраться отец одной из учениц, сообщил РИАМО представитель родительского сообщества.

По его словам, десятиклассницу после уроков должен был встретить друг, но по каким-то причинам он не пришел. Девочка была одна и оказалась в окружении подростков, которые начали ее травить и оскорблять. Их было 3-4 человека.

Старшекласснице удалось сбежать домой, где она рассказала о произошедшем отцу. Недолго думая, мужчина пришел к школе, чтобы «по-мужски» разобраться с подростками-задирами.

По данным источника, в само здание школы мужчина не заходил.

Указанная группа подростков также регулярно унижает и других детей.

Ранее СМИ сообщили, что мужчина открыл стрельбу в школе №1374 на Палехской улице в Ярославском районе Москвы. Предварительной причиной инцидента назван конфликт отца десятиклассницы с учениками школы. Мужчина сделал предупредительный выстрел из травматического пистолета в воздух. СК проводит проверку по факту произошедшего.