РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 30 сен. Порядка 300 учеников из 27 школ подмосковного Красногорска приняли участие в слете-соревновании на тему безопасности, сообщается на официальном сайте ГУ МЧС России по Московской области.

Инспекторы государственного пожарного надзора по городскому округу Красногорск совместно с сотрудниками территориального пожарно-спасательного гарнизона приняли участие в организации и проведении слета-соревнования «Школа безопасности» среди учащихся образовательных учреждений.

В этом году в слете участвовали команды 27 школ. Конкурсные и спортивные этапы испытаний прошли около 300 детей и подростков.

Судейская коллегия оценивала организацию быта команд на поляне слета, творческие способности в конкурсе «боевых листков», знание основ оказания первой помощи пострадавшим и правил дорожного движения. Участники «Школы безопасности» также проявили себя в конкурсе на вязку спасательных узлов, в пожарной эстафете и на полосе выживания.

Сотрудники пожарной охраны продемонстрировали ребятам пожарную технику в действии и ознакомили их с видами боевой одежды для тушения пожаров при различных условиях возгорания.

Такие мероприятия необходимы для подрастающего поколения, так как они помогут подросткам получить новые знания и навыки, а также закрепить уже известную информацию о безопасности жизнедеятельности.

Задачи слета-соревнования «Школа безопасности» - это не только формирование готовности подрастающего поколения к действиям в экстремальных ситуациях, но и популяризация здорового образа жизни и бережного отношения к природе.