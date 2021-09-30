РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 30 сен. В рамках губернаторского проекта «Активное долголетие» в Котельниках проходят занятия по общефизической подготовке для пожилых людей, сообщает пресс-служба администрации округа.

В пожилом возрасте физкультура помогает поддерживать хорошее состояние здоровья и благоприятное самочувствие организма.

Пенсионеров приглашают на занятия по пятницам в 15:30 в физкультурно-оздоровительный комплекс МАУ СШОР «Белка» по адресу: Котельники, мкрн Силикат, д. 31, стр. 1.