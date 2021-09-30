РИАМО (МЫТИЩИ) - 30 сен. Мытищинская городская прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении местного жителя, возбужденное за угрозу убийством, сообщается на сайте администрации округа.

Пьяный мужчина в ходе ссоры со своей знакомой угрожал ей убийством, избил потерпевшую, замахивался на нее кухонным ножом, в результате чего причинил телесные повреждения. Угрозу убийством женщина восприняла для себя реально, поскольку агрессивный гражданин был физически сильнее нее.

Мужчина вину признал полностью и дал признательные показания. За совершение каждого преступления, относящегося к категории преступлений небольшой тяжести, обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.