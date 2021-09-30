РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 30 сен. Инспекция проверила, работают ли терминалы для безналичной оплаты проезда в маршрутных такси, курсирующих в деревне Путилково подмосковного Красногорска, сообщается на официальном сайте администрации округа.

Совместный рейд представителей межмуниципального управления №9 Административно-пассажирской инспекции и администрации округа состоялся в четверг.

«В администрацию поступают обращения жителей Путилкова на невозможность оплатить проезд транспортными либо банковскими картами. Случается, что водители просят перевести им деньги по номеру телефона. Это является грубым нарушением действующего законодательства», - сказал начальник отдела транспорта и связи администрации округа Роман Савченков.

При переводе денежных средств на счет водителя пассажир считается безбилетным, так как чек в данном случае не выдается.

Если терминал оплаты не работает - проезд бесплатный. По словам начальника межмуниципального управления №9 ГКУ АПИ МО Романа Курбанова, на компанию-перевозчика в этом случае может быть наложен штраф в размере от 100 тыс. рублей.

В ходе рейда проверили транспортные средства по маршруту №1208, который обслуживает перевозчик «Красногорск-Авто». Нарушения выявлены не были.

Инспекторы также напомнили пассажирам об обострении эпидемиологический обстановки и необходимости соблюдать масочный режим.