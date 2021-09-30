РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 30 сен. В деревне Поздняково Красногорска открыли пятую детскую игровую площадку - последнюю в округе из запланированных к обустройству по программе губернатора Московской области в нынешнем году, сообщил первый замглавы администрации муниципалитета Всеволод Волосевич.

В торжественном открытии, которое состоялось в четверг, приняли участие юные жители деревни и окрестных населенных пунктов.

«Это пятая по счету губернаторская детская игровая площадка, которую мы открываем в округе в этом году. Эта программа завершена. Здесь представлены МАФы для детей в возрасте от 7 до 14 лет. Площадь площадки около 300 кв. м», - сказал Волосевич.

По его словам, за счет средств муниципалитета подготовили основание площадки, провели освещение и видеонаблюдение, заасфальтировали ведущие к площадке дорожки.

Место для площадки выбрали по итогам голосования жителей на портале «Добродел». Ранее в окрестностях не было оборудованных мест для игр детей.

«Здесь раньше было просто поле с кустами. Я рад, что теперь появилась площадка. Больше всего мне понравились карусель и черная «лазалка», - поделился 9-летний житель деревни Даниил Перевалов.

Он пояснил, что раньше местная детвора гуляла на площадках в соседнем поселке Николо-Урюпино. Новая площадка гораздо ближе к дому.

«По округу в этом году в рамках комплексного благоустройства дворовых территорий планируется к открытию 32 двора. Из них 17 готовы, остальные на завершающей стадии», - добавил Волосевич.

Он также сообщил, что в 2022 году по губернаторской программе планируют открыть 3 или 4 площадки.

Губернаторская программа по установке новых детских площадок реализуется в Московской области с 2013 года.