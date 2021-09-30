РИАМО - 30 сен. Сотрудники патрульно-постовой службы полиции задержали подозреваемого в стрельбе на территории школы Ярославского района в столице, никто не пострадал, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Москве.

Предварительно установлено, что у ученицы 10 класса школы №1374, расположенной по адресу: ул. Палехская, д. 10, произошел конфликт с ее знакомыми молодыми людьми, о котором она сообщила своему отцу.

Отец девушки прибыл в школу и в ходе разговора произвел один выстрел вверх из травматического оружия.

Ранее директор образовательного учреждения Екатерина Юшкова говорила о том, что стрельба на территории школы не велась.

На место случившегося приехали правоохранители. Они установят причины и обстоятельства произошедшего.