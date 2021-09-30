РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 30 сен. Накануне Дня пожилого человека депутаты Люберец Дмитрий Крестинин и Дмитрий Сухов встретились с членами обществ инвалидов, а также передали подарки в совет ветеранов микрорайона Красная Горка. Об этом сообщает пресс-служба Люберецкого местного отделения партии «Единая Россия».

«Подобные встречи проводятся депутатами ежегодно на протяжении вот уже 13 лет. Поздравления традиционно адресованы пожилым жителям округа – ветеранам и членам обществ инвалидов. В этот раз сладкие гостинцы получили 275 человек. Работу с ветеранами и людьми с ограниченными возможностями мы не прекращаем и в течение всего года. Всегда оперативно откликаемся на их просьбы и обращения и стараемся своевременно оказывать помощь в решении самых различных вопросов», – сказал Крестинин.

Он пояснил, что в пандемию коронавируса совместно с активистами МГЕР депутаты организовывали для пенсионеров доставку продуктов и лекарств на дом. Такое взаимодействие с молодыми волонтерами в поддержке незащищенных слоев населения продолжается и сейчас.

Международный день пожилых людей отмечается 1 октября с 1991 года. Он был провозглашен на 45-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.