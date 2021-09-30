РИАМО (БАЛАШИХА) - 30 сен. Прививку от гриппа в городском округе Балашиха можно сделать до 30 ноября, ее в этом сезоне уже успели сделать 12 тыс. детей и 53 тыс. взрослых, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

Чтобы возможность вакцинироваться была у каждого, прививки делают во всех поликлинических отделениях и в передвижных ФАПах. Мобильные пункты размещают в отдаленных уголках городского округа и многолюдных местах.

«После вакцинации от короновируса должен пройти временной интервал примерно в месяц. За это время можно отследить возможные побочные реакции на вакцину. В этом году доступна квадривалентная вакцина, которая вмещает в себя 2 штамма вируса А и 2 штамма вируса В, что позволяет покрыть как можно больше вариантов вируса гриппа», - сказал главный педиатр Балашихинской областной больницы Алексей Лыскин.

Вакцина от гриппа действует от 6 до 12 месяцев. Она рассчитана на защиту организма в осенне-зимний период. Пик заболеваемости гриппом приходится на конец января - начало февраля. Иммунитет к вирусу формируется определенное время после прививки, поэтому необходимо прививаться уже сейчас.

По словам медиков, от гриппа необходимо привить 60% населения.

Мобильные пункты вакцинации от гриппа работают на ж/д станциях округа. Они принимают без предварительной записи и вне зависимости от регистрации. Фельдшерский пункт на платформе Заря проработает до 2 октября включительно. С 4 по 6 октября можно будет защититься от вируса на станции Никольское с 14:00 до 20:00, а с 7 по 9 октября - на станции Салтыковская с 14:00 до 20:00, по субботам с 9:00 до 14:00.