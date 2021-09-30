РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 30 сен. В микрорайоне Ковровый подмосковных Котельников отремонтировали водопровод, сообщает пресс-служба администрации округа.

Построенные около полувека назад водопроводные сети микрорайона Ковровый имеют достаточно высокую степень износа и требуют не только проведения качественного технического обслуживания, но и периодического ремонта вышедших из строя участков трубопроводов.

Так, при поступлении информации об обнаружении течи на транзитном трубопроводе холодного водоснабжения, обеспечивающем подачу воды жителям дома №32, специалисты водопроводно-канализационной службы МУЖКП «Котельники» незамедлительно приступили к устранению неисправности. В результате выполненных ремонтных работ был заменен поврежденный участок транзитной линии ХВС, проходящей в подвале жилого дома №31 от запорной арматуры в направлении к дому №32.

Для обеспечения альтернативного источника водоснабжения на период проведения работ была установлена колонка пожарного гидранта. Об этом жителей уведомили. Неисправность устранили в течение 4 часов.