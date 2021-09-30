РИАМО - 30 сен. Стрельба на территории школы №1374 не велась, инцидент произошел за ее пределами, сообщила РИАМО директор образовательного учреждения Екатерина Юшкова.

«Сегодня, 30 сентября, после уроков за пределами территории школы с родителем одной из наших учениц произошел инцидент. Никто из ребят и сотрудников школы не пострадал. Стрельбы в школе или на территории не было», - сказала Юшкова.

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов. Они установят причины и обстоятельства произошедшего, добавила директор учебного заведения.

Ранее СМИ сообщили, что мужчина открыл стрельбу на территории школы в ходе конфликта с молодыми людьми, которые обидели его дочь.

СК начал доследственную проверку.