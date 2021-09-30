РИАМО - 30 сен. Использование принципов ESG позволит выйти на новый комплексный уровень строительства жилья. Сбер готов поддержать застройщиков в этом направлении, сообщил заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов.

По его словам, принципы ESG в строительстве объединяют ответственное отношение к экологии (Environment), создание комфортной городской среды (Social) и высокое качество управления процессами (Governance).

Сегодня все больше покупателей недвижимости обращают внимание не только на качество жилья, но и на его влияние на экологию, а также наличие удобной инфраструктуры и работу управляющей компании.

«Люди хотят выбирать свое жилье, исходя из принципов ESG. И очевидно, что те застройщики, которые как можно скорее приведут свою работу в соответствие с принципами ESG, получат некое преимущество в реализации своих проектов. В конечном итоге покупатели будут голосовать рублем за выбор проектов с ESG», – сказал Попов.

Зеленое строительство

На сегодняшний день Сбер активно занимается стимулированием зеленого строительства. Оно подразумевает энергоэффективность процессов и сокращение вредных выбросов в окружающую среду. Для этого Сбер проводит зеленое кредитование подрядчиков и поставщиков.

«Мы уже выдали более 75 млрд рублей зеленых кредитов и более 50 млрд рублей кредитов компаниям, которые получили рейтинг ESG и имеют независимую сертификацию. Пока это сертификация в основном международная. Я уверен, что будут разработаны механизмы сертификации российской. И мы активно участвуем в их создании», – заявил Попов.

Кроме того, следуя принципам ESG, Сбер занимается финансированием комплексной жилой застройки, а также предоставляет широкий набор сервисов своей экосистемы, которые затрагивают самые разные аспекты ведения бизнеса.

По словам председателя совета директоров, президента ГК «Основа» Александра Ручьева, глобальная повестка ESG прежде всего связана с будущим нашей планеты. Чем раньше самые разные сферы человеческой деятельности начнут подчиняться новым, более ответственным и технологичным стандартам, тем скорее удастся предотвратить негативные последствия для экологии. Тем не менее бизнес, в том числе застройщики должны руководствоваться в работе получением прибыли. Строительство жилья по новым стандартам приводит к дополнительным затратам. При этом потребитель не всегда готов переплачивать за более современное жилье.

«Здесь должно работать и государство в части субсидирования каких-то технологий. Для того, чтобы не только строители их применяли, но и система тоже соответствовала этой повестке. <…> Стандарты ESG должны внедряться как требования к городской среде, которым должны соответствовать и девелоперы, и энергетика, и производители», – сказал Ручьев.

Поддержка девелоперов

пресс-служба Сбера

Вице-президент - директор дивизиона «Кредитные продукты и процессы» Сбербанка Сергей Бессонов также отметил, что с каждым годом повестка ESG будет набирать все больше популярности. В ближайшем будущем банк планирует создать дополнительные меры поддержки заинтересованных компаний.

«Субсидирование — это вопрос 2022 года. Это мы будем отрабатывать вместе с Минстроем РФ. Что касается льготных кредитов, <…> мы в четвертом квартале этого года предложим некоторые льготные наборы по кредитованию для тех, кто будет находиться в рамках ESG-повестки», – сказал Бессонов.

Как добавил вице-президент, председатель Среднерусского банка ПАО Сбербанк Кирилл Брель, инвестиционная привлекательность стройотрасли растет с каждым годом.

«Только за 2020 г. Среднерусский банк Сбербанка профинансировал более 5 млн кв. м жилья. Современные реалии диктуют не только соблюдение экологических норм, но и развитие социальной инфраструктуры возле объекта, поэтому обсуждение мировых ESG трендов в строительстве сегодня особенно актуально», – заключил Брель.