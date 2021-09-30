РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 30 сен. После вхождения онкодиспансера в состав Люберецкой областной больницы прием пациентов проводится в Центре амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП), сообщает пресс-служба администрации округа.

С 21 сентября Люберецкий онкологический диспансер официально вошел в состав Люберецкой областной больницы. Помощь пациентам с онкологическими заболеваниями оказывается в ЦАОП, который располагается на базе поликлинического отделения №6.

Режим работы ЦАОП: по будням с 8:00 до 20:00, в субботу - с 9:00 до 15:00, воскресенье - выходной день. Центр находится по адресу: Люберцы, ул. Назаровская, д. 3, 4-й этаж. Телефон для справок: 8(495)558-43-00.