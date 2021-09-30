РИАМО - 30 сен. Мужчина, который стрелял на территории школы на Палехской улице во время конфликта, использовал травматический пистолет, сообщила РИАМО представитель пресс-службы ГСУ СКР по Москве Юлия Иванова.

Инцидент произошел около школы №1374. Отец решил заступиться за дочь, которую обидела компания молодых людей.

«Мужчина произвел предупредительный выстрел в воздух из травматического пистолета. По данному факту проводится доследственная проверка», – сказала Иванова.

Все подробности ЧП сейчас выясняются. Следователи опросят всех участников конфликта. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.