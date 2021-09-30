РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 30 сен. В Подольске завершили проектирование детского сада на 250 мест, заключен договор на проведение госэкспертизы, сообщает пресс-служба администрации округа.

На улице Вокзальной возведут детский сад за счет средств бюджета. Новое дошкольное здание сможет принять 250 воспитанников. Ввод детского сада намечен на 2024 год.

В настоящее время завершено проектирование детского сада, заключен договор на проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий.

В трехэтажном здании обустроят младшие, средние и старшие группы для детей от 3 до 7 лет. В группах будут игровая, спальня, раздевалка, буфет. Кроме того, предусмотрены физкультурный и музыкальный залы, дополнительные помещения для занятий с детьми, медицинский блок и другое. Здание приспособят для детей с ограниченными физическими возможностями.

На прилегающей территории обустроят детские игровые площадки с теневыми навесами, физкультурно-спортивную и хозяйственно-бытовую площадки. Также все зоны разделят по возрастным группам.