РИАМО - 30 сен. Мужчина открыл стрельбу в школе №1374 на Палехской улице в Ярославском районе Москвы, сообщает Федеральное агентство новостей.

По предварительным данным, отец 10-классницы пришел в учебное заведение для того, чтобы разобраться с обидчиками своей дочери.

Конфликт между мужчиной и подростками перерос в драку. В ходе потасовки мужчина достал пистолет и выстрелил в воздух. После этого он сбежал.

По информации источника, позже мужчину задержали полицейские.