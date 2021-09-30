РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 30 сен. Стали известны призеры и победители соревнований по спортивному ориентированию среди школьников подмосковных Люберец, сообщает пресс-служба администрации округа.

Соревнования по спортивному ориентированию в рамках спортивно-массовых мероприятий «Спорт – альтернатива вредным привычкам» среди общеобразовательных организаций округа в 2021-2022 учебном году провели на территории гимназии №18. Лично-командные соревнования проводились среди сборных команд по 2 возрастам: 2010 год рождения и младше, 2009 год рождения и старше.

После подведения итогов первое место заняли учащиеся гимназии №56, второе место у школы №53, на третью ступень пьедестала поднялись представители гимназии №18.