РИАМО - 30 сен. Сегодня в российских городах работает огромное количество салонов красоты, которые предлагают клиентам множество услуг, скидок и акций. О признаках хорошего заведения в беседе с РИАМО рассказала основательница международной сети салонов красоты Eksprovocator Hair Club, эксперт московского отделения «Опоры России» в сфере индустрии красоты Екатерина Сухотина.

«Живой» сайт и информативные соцсети

Сухотина отметила, что при выборе салона красоты нужно обратить внимание на то, есть ли у него работающий сайт или аккаунты в соцсетях с актуальной информацией о ценах, услугах и акциях.

«Живые» страницы в Сети – своего рода гарантия стабильности работы салона. Это вызывает доверие потенциальных клиентов и показывает, что у компании есть долгосрочная цель развития и привлечения новых посетителей.

«Сегодня многие салоны отказываются от сайта в пользу социальных сетей, поскольку их функционал приблизительно один и тот же и нет смысла нести дополнительные расходы. Так что если у салона красоты нет сайта, но есть аккаунт, например, в Instagram, то это вполне нормально», – сказала Сухотина.

Салоны красоты, которые дорожат своими клиентами, также ценят и хороших мастеров, стараясь избегать текучки кадров.

«Посмотрите, есть ли в соцсетях информация о мастерах салона. Также выясните, проходят ли они повышение квалификации и различные мастер-классы», – посоветовала эксперт.

Богатое портфолио и отзывы клиентов

Попав на страницу салона красоты в Сети, первым делом нужно обратить внимание на портфолио, результаты работы «до» и «после».

«Лучше всего, если портфолио представлено в видеоформате, так как в таком случае меньше вероятности, что конечный результат был отредактирован», – пояснила эксперт.

Далее следует ознакомиться с отзывами клиентов. У хороших заведений они будут в основном положительными. Можно смотреть отзывы на тематических сайтах, но предпочтительнее читать об опыте клиентов в социальных сетях.

«На сайтах могут быть заказные отзывы, повышающие рейтинг салона. А в соцсетях, как правило, размещены отзывы реальных клиентов, и обычно салоны делают ссылки на их аккаунты. Можно удостовериться в реальности автора отзыва, а также оценить результат работы с течением времени (при условии, если аккаунт открытый)», – рассказала Сухотина.

Кроме того, в сфере бьюти-услуг отлично работает сарафанное радио. Когда мастера качественно выполняют свою работу, то довольные клиенты не только возвращаются к ним снова, но и советуют их друзьям.

Дружелюбный персонал

Еще один признак хорошего салона красоты – наличие клиентоориентированных менеджеров.

«Найти грамотного и дружелюбного администратора или менеджера, который будет оперативно отвечать клиентам и закрывать все их вопросы, очень сложно. Однако салоны, заинтересованные в дальнейшем развитии и в предоставлении качественных услуг, тратят большие финансовые и временные ресурсы на поиски того самого человека, который при первом контакте сумеет расположить клиента к себе», – рассказала Сухотина.

По ее словам, общение с администратором будет фактически первым знакомством с салоном. Если для клиента первый контакт не заладится, то он справедливо задастся вопросом о дальнейшем отношении к нему мастеров.

Специализация и адекватные цены

Сухотина отметила, что тенденцией последних лет стало появление узкопрофильных студий, в которых занимаются волосами, ногтями, бровями, косметологией, депиляцией и так далее.

«Даже среди таких салонов важно выбрать именно тот, в котором выбранная вами услуга является ведущей. Например, если вы хотите вывести волосы из черного в блонд, то надо идти не в первую попавшуюся парикмахерскую, а в тот салон, колористы которого специализируются на осветлении волос», – посоветовала специалист.

Также перед посещением салона красоты нужно оценить стоимость его услуг.

«Нужно понимать, что бизнес в индустрии красоты не является высокорентабельным. У предпринимателей серьезные затраты – на зарплаты и обучение персонала, профессиональную качественную косметику, современное безопасное оборудование, налоги, аренду, рекламу. В таких условиях обещания сделать голливудский образ за 1 тыс. рублей – не более чем введение потребителя в заблуждение, ведь экономически это невозможно», – сказала Сухотина.

Потребителям, которые хотят получить услугу достойного качества, она посоветовала ориентироваться на среднерыночные цены в выбранном сегменте.