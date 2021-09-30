РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 30 сен. Доктор медицинских наук, профессор и главврач Подольской городской клинической больницы №3 Марина Черногорова предупредила о четвертой волне коронавируса и призвала вакцинироваться от Covid‑19 и гриппа, а переболевшим инфекцией посоветовала пить рекомендованные врачами антикоагулянты не менее полугода.

«В Московской области началась четвертая волна коронавируса, много заболеваний и госпитализаций. В это же время ожидают приход гриппа. По данным Роспотребнадзора, уже выделили вирус гриппа, который начал циркулировать на территории страны. Обычно распространение гриппа происходит за 2-3, иногда 4 недели. Симптомы этих двух заболеваний схожи, поэтому пациенты при тяжелом течении болезни будут находиться в одних коридорах неотложной помощи и в тех же стационарах. Большие риски того, что пациент с Covid‑19 получит еще и грипп или наоборот. Поэтому вакцинироваться от гриппа в текущем году жизненно необходимо», - сказала Черногорова.

Она отметила, что в Подольске достаточно вакцины от гриппа, нужно привить население очень быстро, чтобы успеть до того, как вирус появится в городе.

«Призываю коллективы и семьи вакцинироваться от гриппа. Между прививкой от гриппа и Covid‑19 должен пройти месяц. Если у кого-то подходит срок ревакцинации от коронавируса, то лучше сделать ее, Covid‑19 опаснее для жизни, в том числе по осложнениям. Если в запасе до ревакцинации есть месяц, то надо срочно делать прививку от гриппа, а затем от Covid‑19», - добавила Черногорова.

Она предупредила, что согласно последним рекомендациям, после коронавируса нужно применять сильные антикоагулянты по назначению врача в течение 6 месяцев. Потому что велики риски развития тяжелых тромбоэмболических осложнений, в том числе инсультов, инфарктов, миокардитов даже у молодых людей и детей. При этом аспирин и препарат с этим действующим веществом «Кардиомагнил» в это время лучше не употреблять, а перейти на прямые антикоагулянты.

Врач обратила внимание на то, что ситуация с инфекцией ухудшается, так как мало людей носят маски. По ее наблюдениям, вторая волна Covid‑19 была очень высокая и широкая, длилась несколько месяцев с начала октября. Третья волна была ниже и короче. Какая будет четвертая волна, пока неизвестно.

«По международным данным понятно, что в странах, где много привитых, появляются новые мутации. Это короткие вспышки и смертность там резко упала. В России очень высокая смертность и связано это с тем, что очень мало привитых», - подчеркнула врач.

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