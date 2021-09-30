РИАМО - 30 сен. Правительство РФ предлагает поднять минимальный размер оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2022 года на 6,4%, до 13 617 рублей, следует из законопроекта, внесенного в Госдуму. Об этом сообщает kp.ru.

Предложенный МРОТ составит 42% от величины медианной заработной платы, которая в прошлом году составляла 32 422 рубля.

Рост оплаты труда затронет 2,7 млн россиян, 50% из которых работают в государственных и муниципальных учреждениях.

В 2021 году МРОТ вырос на 5,5% до 12 792 рублей в месяц.

МРОТ — это установленный минимум оплаты труда в час, день, неделю или месяц, который работодатель может платить своему работнику и за который работник может законно продать свой труд.

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