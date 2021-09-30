РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 30 сен. Пять учащихся Малаховской школы-интерната городского округа Люберцы для детей с ограниченными возможностями здоровья стали победителями и призерами чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ОВЗ «Абилимпикс». Об этом сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«Победителями и призерами стали: Роман Суховий (1 место в компетенции «Брошюровка и переплетное дело»), Артем Мартынов (2 место в компетенции «Сборка и разборка электронного оборудования»), Богдан Петрунин (2 место в компетенции «Предпринимательство»), Кристина Федорова (3 место в компетенции «Администрирование отеля») и Денис Бабайлов (3 место в компетенции «Адаптивная физическая культура»)», - сказал Ружицкий.

Он поздравил учащихся и их наставника Евгения Назарова.

«Ребята впервые принимали участие в подобном конкурсе, они упорно готовились в течение года и выступили с достойными результатами! Молодцы! Это прекрасный подарок своим педагогам к предстоящему Дню учителя! Округ гордится вами», - добавил Ружицкий.