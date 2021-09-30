РИАМО (БАЛАШИХА) - 30 сен. В Московском областном перинатальном центре (МОПЦ) Балашихи у многодетной мамы Светланы Пелепенковой появился на свет 8 ребенок, сообщается в Instagram-аккаунте медучреждения.

Семья воспитывает 5 мальчиков и 2 девочек.

«В семье Пелепенковых родился 8 малыш! 5 из 8 малышей рождены в МОПЦ. Мальчика назвали Ростислав, дома его ждут 5 старших братьев и 2 сестренки. Маму Светлану и новорожденного поздравила главный врач Серова Ольга Федоровна», - говорится в сообщении.