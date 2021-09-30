РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 30 сен. Глава подмосковных Котельников Сергей Жигалкин выявил недочеты в ремонте подъездов в доме №2 на 3-м Покровском проезде, сообщает пресс-служба администрации округа.

В Котельниках продолжается реализация программы по ремонту подъездов. Жигалкин посетил дом №2 на 3-м Покровском проезде, в котором ведутся работы.

При проверке были выявлены некоторые недочеты в работе подрядной организации. Они касаются покраски стен и отсутствия замены лампочек. Собственники также высказали свои замечания.

Жигалкин дал подрядной организации неделю на исправление обозначенных недочетов и пообещал встретиться с жителями этого дома еще раз и проверить, как качественно выполнены работы.