РИАМО - 30 сен. Московского парламентария от фракции КПРФ Екатерину Енгалычеву задержали при ознакомлении с протоколами, сообщает «Интерфакс».

Пресс-секретарь фракции в Мосгордуме Никита Попов отметил, что депутата задержали в Тверском ОВД.

«Сейчас ее в сопровождении конвоя доставляют в Тверской суд Москвы», — сказал Попов, добавив, что Енгалычевой вменяют организацию несанкционированных мероприятий КПРФ 20 и 25 сентября.

В конце прошлой недели на Пушкинской площади Московский городской комитет КПРФ организовал несогласованное публичное мероприятие. К нему присоединились 400 человек.

Ранее представители КПРФ покинули первое заседание Московской городской думы в осеннюю сессию.