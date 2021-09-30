РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 30 сен. В историко-краеведческом музее «Усадьба Фряново» подмосковного Щелкова 2 октября в 13:00 пройдет музыкальный вечер «Поговорим по душам!» в рамках празднования Дня пожилого человека, сообщается в группе учреждения в соцсети «ВКонтакте».

Для гостей популярные хиты прошлого исполнит Анна Матвеева. Кроме того, для участников подготовят чай из жарового самовара с угощениями.

Все подробности можно узнать по телефону: 8(496)563-53-40.