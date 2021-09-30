РИАМО - 30 сен. На территории Ленинского городского округа Московской области продолжаются работы по программе «Социальная газификация», организована работа мобильных офисов в сельских населенных пунктах, сообщает пресс-служба администрации округа.

В настоящее время работы ведутся на 7 объектах: с. Булатниково, д. Суханово, д. Лопатино, д. Малое Видное, д. Дроздово, с. Остров, д. Малая Володарка, а завершены уже в поселке Битца, деревнях Дрожжино, Вырубово и Бутово. Социальная газификации осуществляется по поручению президента РФ Владимира Путина. Для участия в ней дом должен быть зарегистрирован, а газ доведен до населенного пункта.

«Для удобства жителей АО «Мособлгаз» организовал работу мобильных офисов в сельских населенных пунктах муниципалитета. 1, 4, 5 и 6 октября оформить комплексный договор на подключение газа смогут жители села Булатниково», - отметил глава Ленинского городского округа Дмитрий Абаренов.

Мобильный офис в указанные дни будет работать на пересечении улиц Колхозной и Центральной с 10:00 до 16:00.

Получить информацию по ходу работ по «Социальной газификации» можно на интерактивной «Карте эмоций». Сервис работает в режиме постоянного обновления.