РИАМО (МЫТИЩИ) - 30 сен. В городском округе Мытищи в межведомственной базе данных состоят 8 детей, употребляющих наркотики, сообщила начальник управления по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации округа Светлана Фильченкова.

В четверг в Мытищах состоялось заседание окружной антинаркотической комиссии.

«На сегодня у нас состоят в межведомственной базе данных 8 детей, употребляющих наркотические средства. В этом году мы проводили работу с 12 несовершенолетними. Это те, кто уже был доставлен в органы внутренних дел с передозировкой, медикаментозными отравлениями, отравлениями психоактивными веществами», - сказала Фильченкова.

Она добавила, что дети маленькие - 13-15 лет. Снизился возраст наркопотребителей.

«В основном - это соли, мефедрон. На сегодня у нас 22 родителя-наркопотребителя состоят на учете. Из них 14 имеют детей в возрасте до 3 лет. Четверых родителей-наркопотребителей в этом году лишили родительских прав, потому что восстановить и реабилитировать физически их не смогли», - отметила Фильченкова.

По ее словам, возраст родителей-наркопотребителей также снижается. Если раньше это были люди от 40 лет и старше, то сейчас родители 1995-1998 годов рождения.

«В наркологическом диспансерном отделении с диагнозом наркомания состоят 4 подростка. Дети не осонают, что они употребляют наркотики. Они считают, что это вещества, которые приносят временную радость в жизни. Не понимают, что мефедрон и соли - это тяжелейшие наркотические средства, с которых тяжело выбраться», - отметила Фильченкова.

Она добавила, что всего на контроле 386 семей, состоящих на учете в межведомственной базе, где родители употребляют спиртное, и 264 алкозависимых родителя. За год пролечили 24 родителя в стационаре от алкогольной зависимости и 12 родителей - от наркозависимости.