РИАМО - 30 сен. По распоряжению правительства России из резервного фонда в 2021 году на приобретение новых книг в библиотеки Московской области будет выделено 22,5 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры Подмосковья.

Во все библиотеки поступят произведения классической и современной российской художественной литературы, энциклопедии, словари и справочники по различным видам деятельности, а также биографические и научно-популярные издания, выпущенные в 2019-2021 годах российскими издательствами.

Сегодня библиотечная отрасль Подмосковья осваивает 4 основных тренда: цифровизация отрасли, обеспечение сохранности фондов, новые форматы работы и создание современных библиотечных пространств.

В первом полугодии 2021 года библиотеки Московской области посетили более 6 млн человек. Почти полмиллиона стали читателями впервые. Выдано более 20 млн экземпляров книг.

В этом году в библиотеках прошло почти 160 тыс. мероприятий, что втрое больше, чем в прошлые годы.