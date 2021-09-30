РИАМО - 30 сен. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что третья фаза испытаний вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» завершена, сообщает kp.ru.

«Мы проводили клинические исследования третьей фазы вакцины «ГамКовидВак» или «Спутник V». Она завершилась. С участием пациентов старше 60 лет», - сказал Мурашко.

Он подчеркнул, что во время испытания был продемонстрирован высокий профиль безопасности и эффективности препарата.

Сейчас в России отмечают подъем заболеваемости коронавирусом. Медики настоятельно советуют прививаться, чтобы сохранить здоровье и победить пандемию.

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