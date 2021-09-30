РИАМО (БАЛАШИХА) - 30 сен. Работники Ногинского территориального управления ГКУ МО «Мособлпожспас» в ходе открытого урока рассказали учащимся школы №10 микрорайона Железнодорожный о последствиях неосторожного обращения с огнем, сообщается на странице теруправления в соцсети «ВКонтакте».

С 30 сентября во всех образовательных учреждениях округа проводятся открытые уроки по основам безопасности жизнедеятельности, приуроченные ко Дню гражданской обороны РФ.

«В ходе урока учащиеся вспомнили основные правила пожарной безопасности, узнали, что относится к первичным средствам пожаротушения и в каких случаях они применяются. Представители противопожарно-спасательной службы рассказали школьникам о причинах возникновения возгораний и привели примеры печальных последствий неосторожного обращения с огнем», - сказал старший эксперт Ногинского управления Борис Унжаков.

Он добавил, что в завершение встречи каждый из учеников получил памятку «Единая служба спасения 112».