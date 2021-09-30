РИАМО - 30 сен. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что адъютант Владимира Путина уже вылечился от коронавируса и перенес болезнь в легкой форме, сообщает Nation News.

По словам Пескова, адъютант был привит. Также официальный представитель Кремля сообщил, что в окружении российского президента не было ни одного тяжелого случая среди заболевших коронавирусом.

Накануне президент вышел из самоизоляции, которая продлилась 2 недели. Сам Путин также вакцинирован от коронавируса.

Сейчас во многих регионах России зафиксирован всплеск заболеваемости.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>