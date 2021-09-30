РИАМО - 30 сен. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что адъютант Владимира Путина уже вылечился от коронавируса и перенес болезнь в легкой форме, сообщает Nation News.
По словам Пескова, адъютант был привит. Также официальный представитель Кремля сообщил, что в окружении российского президента не было ни одного тяжелого случая среди заболевших коронавирусом.
Накануне президент вышел из самоизоляции, которая продлилась 2 недели. Сам Путин также вакцинирован от коронавируса.
Сейчас во многих регионах России зафиксирован всплеск заболеваемости.
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