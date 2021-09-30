РИАМО - 30 сен. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков считает уровень вакцинации от Covid-19 в стране недостаточным, сообщает Федеральное агентство новостей.

Вводить новые антиковидные ограничения в России пока не собираются. Однако, как отмечал Песков ранее, на сегодняшний день ситуация с заболеваемостью сложная и требует самого серьезного внимания.

«Действительно, некоторые граждане по-прежнему до сих пор не приняли решение сделать прививку», — сказал Песков.

По его словам, в настоящее время благодаря организованной работе в рамках прививочной кампании созданы все условия для вакцинации.

Ранее представитель Кремля сообщал о том, что непривитые граждане будут испытывать сложности во всем мире.

В России за сутки выявили 23 888 новых случаев заражения коронавирусом. Умерли 867 человек - это новый суточный рекорд по числу погибших от Covid-19 в стране. Полностью выздоровели 18 826 пациентов.

С начала пандемии в РФ зафиксировали 7 511 026 случаев заболевания. За весь период скончались 207 255 Covid-пациентов, победили болезнь 6 672 767 человек.

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