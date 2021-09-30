РИАМО - 30 сен. Золотая осень наступила в Москве и Подмосковье, первые дни октября будут сухими и теплыми из-за обширного антициклона, сообщается на сайте «Метеоновости».

Так, в первый день октября при переменной облачности осадков не ожидается. В Москве температура воздуха ночью составит плюс 4-6 градусов, по области плюс – 2-7 градусов. Днем воздух прогреется в Москве до плюс 10-12 градусов, по области – до плюс 9-14. Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 2-7 м/с.

2 и 3 октября характер погоды не изменится. Из-за облаков будет выглядывать солнце, осадков не ожидается. Ночью температура воздуха в столице составит плюс 4-6 градусов, по области – плюс 2-7. Днем воздух прогреется до 11-13 градусов тепла, по области – до 9-14 градусов. Ветер юго-западный, 2-7 м/с.