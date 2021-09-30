РИАМО - 30 сен. Отремонтированный и восстановленный после пожара большой зал Московского областного театра юного зрителя откроется 1 октября, сообщает пресс-служба министерства культуры Подмосковья.

В конце января 2021 года в здании произошел пожар, уничтоживший часть костюмов и декораций, студию звукозаписи, музыкальное оборудование и мастерские. Также непригодными к использованию стали большой и малый залы театра.

«Искренне благодарю коллектив Московского областного ТЮЗа и его художественного руководителя Нонну Гришаеву за мужество и терпение в столь непростое время, а также зрителей и поклонников – за преданность театру», – сказала министр культуры Подмосковья Елена Харламова.

Она также высказала благодарность губернатору Московской области Андрею Воробьеву за оперативно принятые решения по восстановлению театра, департаменту культуры Москвы – за предоставление столичных площадок для спектаклей ТЮЗа, музею-заповеднику «Царицыно» – за возможность хранения декораций и костюмов, подмосковным ДК – за гостеприимный прием ТЮЗа.

Для устранения последствий пожара были выделены средства из бюджета Московской области: 6,5 млн руб. – на восстановление костюмов, декораций, музыкальных инструментов, 25,2 млн руб. – на приобретение оборудования, 15,2 млн руб. – на ремонтно-восстановительные работы в театре.

В рамках федерального проекта «Театр – детям» ТЮЗу выделены средства на оборудование, утраченное в результате пожара: 26,6 млн руб. – из федерального бюджета, 22,7 млн руб. – из бюджета региона.

Во время ремонтных работ в основном здании ТЮЗа выступления театрального коллектива были организованы на 21 площадке в Подмосковье и Москве: в Государственном академическом театре им. Евгения Вахтангова, Концертном зале им. Рахманинова, театре «Русская песня», музее-заповеднике «Царицыно», театре «Экспромт» и Доме актера.

Спустя 8 месяцев перерыва подмосковный ТЮЗ примет зрителей на родной сцене, представив вечером 1 октября музыкальный спектакль «Леди Совершенство» с Наталией Быстровой в главной роли.

«Сложнейшее положение театра требовало оперативных решений и урегулирования большого количества вопросов. Благодаря помощи министерства (культуры Подмосковья – ред.), коллег и друзей театра мы продолжили активную работу и после пожара», – сказала худрук ТЮЗа, заслуженная артистка России Нонна Гришаева.

Она отметила, что за 8 месяцев ремонта в здании театра коллектив ТЮЗа побывал с выездными выступлениями во многих театрах Москвы, а также на подмосковных площадках в Подольске, Щелкове, Орехово-Зуевском округе, Балашихе, Красногорске и других. Всего за сезон труппа провела около 60 выездных спектаклей, на которых побывало 20 тыс. зрителей.

С 1 октября Московский областной театр юного зрителя наряду со многими культурными учреждениями станет участником всероссийской программы «Пушкинская карта».