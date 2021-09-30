РИАМО - 30 сен. На 32 региональных дорогах в 18 городских округах Подмосковья проводится ремонт асфальтобетонного покрытия с применением стыковочной битумно-полимерной ленты, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной-инфраструктуры региона.

С помощью применения современных технологий при ремонте дорог повышается качество покрытия, также оптимизируется работа дорожных служб. Работы идут в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Дорожники планируют завершить ремонт на указанных дорогах к ноябрю.

Продолжается ремонт на автодороге «ММК-Аносино-Павловская слобода» в Истринском округе, на Волоколамском шоссе и ул. Чайковского в Клину, на Волковском шоссе и автодороге «Сухарево-Марфино-Подольниха» в Мытищинском округе.

Для ремонта используют материал, предназначенный для устройства технологических стыков дорожных покрытий для снижения водонасыщения в зоне шва. Лента укладывается на стыке смежных полос асфальтобетона, а также на сопряжении с бетонными и металлическими поверхностями. Плавление материала при укладке и уплотнении покрытия обеспечивает герметичность поверхности и препятствует попаданию влаги. Технология не требует применения специализированного оборудования.

Благодаря этой технологии достигается повышенная устойчивость к деформациям и образованию трещин, увеличивается пластичность и термостойкость в более широком температурном диапазоне. Все вышеперечисленное помогает увеличить срок службы асфальтобетонного покрытия, снизить затраты на его содержание и увеличить межремонтный срок.