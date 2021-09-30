РИАМО - 30 сен. За прошедшие сутки в Московской области выявили 1 216 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, наибольшее количество случаев зарегистрировали в Балашихе (146), Королеве (105), Одинцовском округе (99) и Красногорске (73), сообщает региональный оперштаб по ситуации с Covid-19.

59 случаев выявили в Химках, 55 – в Клину, 49 – в Реутове, 48 – в Серпухове, 43 – в Коломне, 41 – в Жуковском, 36 – в Подольске, 32 – в Солнечногорске, 31 – в Орехово-Зуевском округе, 28 – в Сергиево-Посадском округе, 25 – в Богородском округе, по 24 – в Истре и Луховицах, 20 – в Егорьевске, по 19 – в Можайском округе и Наро-Фоминском округе, по 18 – в Мытищах и Щелкове.

16 случаев выявили в Воскресенске, по 15 – в Раменском округе и Дзержинском, 14 – в Домодедове, по 12 – в Ивантеевке и Фрязине, по 11 – в Люберцах и Лобне, по 10 – в Пушкинском округе и Лыткарине, 8 – в Ленинском округе, по 7 – в Дмитровском округе и Долгопрудном, по 6 – в Рузском округе и Озерах, по 5 – в Лосино-Петровском, Павловском посаде, Ступине, Чехове и Электростали.

По 3 – в Волоколамском округе, Черноголовке и Шатуре, 2 – в Красноармейске, по 1 – Бронницах, Дубне, Зарайске, Кашире, Котельниках, Лотошине, Пущине и Электрогорске.

Ни одного случая заболевания не зафиксировали в Звездном городке, Краснознаменске, Молодежном, Протвине, Рошале, Власихе, Серебряных Прудах, Талдомском округе и Шаховской.

С начала пандемии в Московской области выявлено 449 157 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 8 187 человек. Выздоровели и выписались 391 753 человека.

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