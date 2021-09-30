РИАМО - 30 сен. Свыше 50% объектов незаконного строительства в столице демонтируются силами владельцев самостроя, сообщил начальник Государственной инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости города Москвы Владислав Овчинский.

«Добровольный демонтаж - 53%. Это очень высокий процент добровольного демонтажа», - сказал Овчинский.

По его словам, проблема с самостроями может решиться в Москве в течение 1-1,5 лет.

Для москвичей работает Telegram-бот «Самострой.net», который позволяет проверить законность использования земельного участка или объекта капитального строительства.

Чтобы воспользоваться сервисом, нужно нажать «старт» и ввести кадастровый номер объекта. В ответ робот сообщит, находится ли на этом участке самострой.