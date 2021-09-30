РИАМО (БАЛАШИХА) - 30 сен. В подмосковной Балашихе стартовал конкурс на поддержку проектов социально ориентированных некоммерческих организаций (НКО) в сфере культуры, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

Управление культуры администрации Балашихи до 8 октября будет принимать заявки от НКО Балашихи, не являющихся государственными или муниципальными учреждениями, на получение субсидий за счет средств бюджета для реализации проектов в сфере культуры в 2021 году, сумма поддержки составляет 10 тыс. рублей.

Субсидии предоставляются на финансирование части расходов (в том числе на частичную компенсацию расходов, произведенных в текущем финансовом году) НКО при условии софинансирования НКО расходов в размере не менее 5% от общей стоимости финансирования проекта в рамках ее уставной деятельности, связанной с выполнением социально-значимых мероприятий, направленных на развитие культуры, искусства, сохранение культурных ценностей, использование, популяризацию объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности округа.

Заявки на получение субсидии и прилагаемые к ним документы и материалы от НКО принимаются в письменном виде по 8 октября 2021 года включительно в Управлении культуры администрации округа по адресу: Балашиха, шоссе Энтузиастов, д. 7/1. Подробную информацию можно получить по телефону: 8(495)521-63-09, контактное лицо - Пономарева Александра Григорьевна.

График работы Управления культуры: понедельник – четверг с 9:00 до 18:15, пятница - с 9:00 до 17:00; обеденный перерыв - с 13:00 до 14:00.

С условиями предоставления субсидии более подробно можно ознакомиться на официальных сайтах органов местного самоуправления и Управления культуры администрации городского округа Балашиха www.balkult.ru.