РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 30 сен. Проект детского сада на 240 мест в микрорайоне Климовск Подольска получил положительное заключение Мособлгосэкспертизы, начало строительства запланировано на 2022 год, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Ввод нового дошкольного объекта образования намечен на 2023 год.

«Детский сад на улице Школьной рассчитан на 240 мест. Архитектурно-планировочная организация участка застройки предполагает создание благоустроенной и комфортной среды пребывания детей дошкольного возраста, отвечает современным требованиям градостроительного проектирования и всем необходимым санитарным нормам», - сказал министр строительного комплекса региона Владимир Локтев.

В здании разместятся игровые и спальные комнаты, физкультурный зал, пищеблок, медицинские и методические кабинеты, прачечная, инвентарные и технические помещения. Также предусмотрено благоустройство и озеленение прилегающей территории. В том числе установка теневых навесов, детских игровых комплексов и спортплощадок, мест для колясок, детских велосипедов, самокатов и многое другое.

Здание детского сада будет доступным для маломобильных групп населения.